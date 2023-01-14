Mehmetçik eksi 20 derece ve 5 metreye yakın karda sınır nöbetinde

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içinde ve sınır ötesinde 300'den fazla üs bölgesinde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, Hakkari kırsalında 3 bin 450 metre rakımlı Şehit Muhammet Koç Üs Bölgesinde de 5 metreye yaklaştı. Vatan nöbetinde en soğuk geceyi ise eksi 20 ile Çıldır Hudut Karakolu'ndaki Mehmetçik yaşadı.

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Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, son yılların en kurak kışını geçirirken, sınır hattı ve ötesinde görev yapan Mehmetçiğin zorlu arazinin yanı sıra soğuk hava ve karla mücadelesi de 2 aydır devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı yurt içinde ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 300’den fazlasında kar kalınlığı yarım metrenin üzerine çıktı. Hakkari kırsalında 3 bin 450 rakımlı Şehit Muhammet Koç Üs Bölgesinde de kar kalınlığı, 440 santimetre ölçüldü.

Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altında ölçülürken, vatan nöbetindeki en soğuk gece, eksi 20 ile Ardahan’daki Çıldır Hudut Karakolunda yaşandı. Burayı eksi 15 ile Hakkari kırsalındaki Dikilitaş Üs Bölgesi, eksi 14 ile Irak’ın kuzeyindeki Nirvaseytü Üs Bölgesi takip etti.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, zorlu hava şartlarına ilişkin personel kıyafetleri ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hazırlıkların önceden tamamlandığını kaydetti. Hazırlıklarla zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtildi. Yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu, dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, operasyonlarını artan tempoda sürdürdüğünü vurguladı. (DHA)