Mehmetçik geç de olsa devreye girmeye başladı, sevindiren haberler geldi

10 kenti yerle bir eden iki deprem Türkiye'nin depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne serdi. Hayati önemdeki ilk saatlerde askerlerin yeterince yardıma gönderilmemesi tepkilere neden oldu. İkinci gün geç de olsa Mehmetçiğin devreye girmeye başlamasıyla sevindiren haberler de gelmeye başladı.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6’lık iki deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı da yerle bir etti.

Depremin hemen ardından yaşanan manzara Türkiye'nin depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne serdi. Depremin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen arama-kurtarma ekiplerinin yetersiz olduğu görüldü. Birçok enkaza hiçbir yardım ulaşmadı. Depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen askerlerin yeterince devreye girmemesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

MEHMETÇİK DEVREYE GİRMEYE BAŞLADI SEVİNDİRİCİ HABERLER ARTTI

Gelen tepkiler üzerine Mehmetçik gecikmeli de olsa devreye girmeye başladı. Mehmetçiğin depremzedelerin yardımına koşma hızının artmasıyla birlikte sevindirici haberler de art arda gelmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre son saatlerde şu faaliyetler dikkat çekti:

*7 Şubat'ta TSK İnsani Yardım Tugayı'nın Arama Kurtarma Taburu Osmaniye’de gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı. TCG İSKENDERUN gemisi, depremde yaralanan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

*TSK tarafından kurulan “hava yardım koridoru” gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile gece boyunca deprem bölgelerine arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşıdı.

*Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta görev yapan Mehmetçik Buse isimli genç kızı ve Abdullah Veli isimli bir genci enkaz altından kurtardı.

*Hatay Kırıkhan'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlayan 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi, enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardı.

*İskenderun'da ise Mehmetçik enkaz altında kalan bir çocuğu kurtardı. Hatay Kırıkhan'da görev yapan 5'inci Kolordu Komutanlığı İstihkâm Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğü de bir kadını enkazdan sağ olarak çıkardı.

*İstihkâm Okulu Arama Kurtarma Timleri Adıyaman'da enkaz altında 4 kişiyle irtibat kurdu. Kübra Ecrin Kılınç isimli genç sağ kurtarılırken, diğer 3 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

*Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar Ve TCG Bayraktar gemileri, deprem bölgesine iş makinaları ulaştırmak için İskenderun'a doğru yola çıktı. Ayrıca TSK'nın CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de deprem bölgesi için havalandı.

*Deprem bölgelerindeki yaralı vatandaşları da askeri uçakla Ankara'daki hastanelere taşıyan Mehmetçik, deprem bölgelerine arama-kurtarma çalışmaları için de ekipler götürüldü.

*Mehmetçikler, deprem bölgelerinde depremzedeler için çadır kurdu, yemek dağıttı, genel asayişin sağlanmasına büyük destek verdi.

*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu bulunan 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli, arama-kurtarma çalışmalarına destek için Mersin'e geldi.

*İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangına, askeri helikopterler ve uçakla havadan müdahale edildi.

İlginizi Çekebilir MSB: 2 askeri ambulans uçağı deprem bölgesine hareket etti

İlginizi Çekebilir Mehmetçik, anne ile çocuklarını enkazdan sağ kurtardı