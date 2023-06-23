Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklara girdi
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara operasyon düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son arama tarama faaliyetinde; 20 piyade tüfeği, kullanılmaz durumda 2 makineli tüfek, 89 piyade tüfeği şarjörü, 23 tanksavar mermisi, 47 havan topu mühimmatı, 32 sevk fişeği, 684 makineli tüfek mermisi, 77 bomba atar mühimmatı, 1 hassas terazi, 150 elektrikli fünye, 5 makineli tüfek namlusu, 8 misket bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 3 drone kumandası, 52 palaska ve 20 soğutucu sprey ele geçirildi.