Abone Ol

Melen Çayı’ndaki taşkınlar iki ili etkiledi

Sakarya ve Düzce illeri arasından geçen Melen Nehri'nde bölgedeki sağanağın ardından yaşanan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Melen Çayı’ndaki taşkınlar iki ili etkiledi

Nehrin çevresindeki Kocaal ilçesi Kozluk, Bezirgan, Melen, Caferiye, Aydoğan mahalleleri ile Akçakoca ilçesi Nazım Bey, Uğurlu ve Melen mahallelerindeki tarım arazileri sağanak dolayısıyla sular altında kaldı, bölgedeki bazı evlerin alt katlarını da su bastı.

Kocaali Kaymakamlığınca Caferiye, Melenköy, Kozluk, Bezirgan mahalleleri arterleri, yaya ve araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlara yönlendirildi.

ARAÇ GEÇİŞİ DURDURULDU

Kozluk Mahallesi’ndeki bir caminin şadırvanı sular altında kalırken, Kozluk-Nazım Bey Köprüsü’nden araç geçişi geçici olarak durduruldu.

Devlet Su İşleri ekipleri, Demiraçma merkezinde dere genişletme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin, suların çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi. (AA)

Felaket böyle geldi! Kent sulara teslim oldu, 1 kişi kayıpİlginizi ÇekebilirFelaket böyle geldi! Kent sulara teslim oldu, 1 kişi kayıpSel felaketi: Yollar çöktü, onlarca kişi mahsur kaldı!İlginizi ÇekebilirSel felaketi: Yollar çöktü, onlarca kişi mahsur kaldı!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam