Memleket Partili aday, Sinan Oğan’ı destekleyecek

Muharrem İnce’nin Genel Başkanlığı'nı yaptığı Memleket Partisi’nin Konya Milletvekili adayı Ahmet Onur Tekin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a oy vereceğini açıkladı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muharrem İnce’nin Genel Başkan olduğu Memleket Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Memleket Partisi'nin Konya milletvekili adayı Ahmet Onur Tekin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy vereceğini açıkladı.

“OYLARINIZLA SİNAN OĞAN'A DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tekin, şu ifadeleri kullandı:

* “Bildiğiniz üzere Sayın Muharrem İnce’nin daveti ile ‘Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan’ diyerek, Memleket Partisi Konya Milletvekili Adayı olarak çıktığım yolda desteklerinizi esirgemediniz.

* Seçimlere az bir süre kaldı. Bu süreçte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, baştan beri gönülden desteklediğim Sayın Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

* Tüm gönüldaşlarımı, Memleket Partisi'ne gönül veren kardeşlerimi, büyüklerimi ve değerli hemşehrilerimi Sayın Sinan Oğan'a 14 Mayıs Pazar seçim günü oylarınız ile destek vermeye davet ediyorum. Ülkücü Ülkücünün öz gardaşıdır.”

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu yanlış yaptı