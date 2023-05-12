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Memleket Partili başkan: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından açıklama yapan Kocaeli Memleket Partisi Gebze İlçe Başkanı İsmail Aşak, Cumhurbaşkanı seçiminde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.

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Memleket Partili başkan: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğim

Kocaeli’de Memleket Partisi Gebze ilçe Başkanı İsmail Aşak, destekleyeceği adayı sosyal medyadan duyurdu. Aşak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEYECEĞİM”

*Gebze ilçe örgütü olarak; genel başkanımızın adaylıktan çekilme kararını saygıyla karşıladık. Bizler genel başkanımızı seviyoruz lakin kapıkulları değiliz.

*Tüm üyelerimizi cumhurbaşkanlığı adaylığı seçme konusunda kararı özgür iradelerine bırakıyoruz.

*Genel merkezden gelen kararı tanımıyoruz. Bizler özgür iradeli üyeler olarak partimizin cumhurbaşkanı adayı olmadığı için seçimlerimizde özgürüz. Ben kendi adıma kararımı verdim. Buradan herkese ilan ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim.

 

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