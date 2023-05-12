Memleket Partili başkan: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğim
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından açıklama yapan Kocaeli Memleket Partisi Gebze İlçe Başkanı İsmail Aşak, Cumhurbaşkanı seçiminde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.
Kocaeli’de Memleket Partisi Gebze ilçe Başkanı İsmail Aşak, destekleyeceği adayı sosyal medyadan duyurdu. Aşak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
“KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEYECEĞİM”
*Gebze ilçe örgütü olarak; genel başkanımızın adaylıktan çekilme kararını saygıyla karşıladık. Bizler genel başkanımızı seviyoruz lakin kapıkulları değiliz.
*Tüm üyelerimizi cumhurbaşkanlığı adaylığı seçme konusunda kararı özgür iradelerine bırakıyoruz.
*Genel merkezden gelen kararı tanımıyoruz. Bizler özgür iradeli üyeler olarak partimizin cumhurbaşkanı adayı olmadığı için seçimlerimizde özgürüz. Ben kendi adıma kararımı verdim. Buradan herkese ilan ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim.