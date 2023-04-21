Memleket Partisi adayı istifa edip, CHP’ye geçti

Memleket Partisi'nin Samsun'dan 3. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Rüstem Kara, partisinden istifa ederek CHP'ye geçti. Ön seçim yapıldığı ve liyakate dikkat edilmedi gerekçesiyle partisinden istifa eden Kara'ya rozetini CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel taktı.

İsmail AKDUMAN

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Muharrem İnce’nin partisinden istifalar devam ediyor. Memleket Partisi İlkadım İlçe başkanıyken görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olan Rüstem Kara, açıklanan milletvekili listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Bir süre sonra Kara, ön seçimle aday belirlemesi yapılmadığını, liyakate bakılmadığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

*Bütün itirazlarımı yazarak ve telefonla ifade etmeye çalıştığım halde, partimin genel merkezinin duyarsız ve umarsız kaldığını gördüm.

*Daha ilk seçimde gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesi gibi, sonrasında da bu tutum ve davranışın devam edeceğinden kuşkum kalmadı.

*Bu anlamda bütün söylemlerin de, günü geldiğinde dikkate alınmayacağını düşünerek, Memleket Partisi milletvekilliği adaylığımdan ve üyeliğimden istifa ediyorum.

“TEK ADAM REJİMİNE SON VERMEK İÇİN CHP’DEYİM”

Partisinden istifa ettiğini açıklayan Kara, CHP’ye katıldı. CHP İl Başkanlığı’nda yapılan törenle Rüstem Kara’ya rozeti İl Başkanı Fatih Türkel tarafından takıldı.

Ülkenin geleceği için bu hükümetten kurtulmak zorunda olduklarını söyleyen Kara, “Bu iktidardan hep beraber kurtulmak istiyoruz. Ülkemizde yaşanmakta olan, mülteci sorununa çözüm bulmak, tek adam rejimine, son vermek amacıyla Millet İttifakı'nın oluşumunda etkin bir rol oynayan ve ortak bir program hazırlayan siyasi partilerin, bütün düşünce aykırılıklarına rağmen, bunları bir tarafa bırakarak, birleşmelerini ülkemizin birliği ve bütünlüğü açısından çok değerli buluyorum. Seçimler birleşerek kazanacağız. 14 Mayıs 2023 yapılacak olan seçimlerde tarihin doğru tarafında yer almak adına Memleket Partisi'nden istifa ederek Millet İttifakı'nın yanında yer alıyoruz” diye konuştu.

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