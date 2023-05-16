Abone Ol

Memleket Partisi’nde istifa kararı

Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Memleket Partisi’nde istifa kararı

Yiğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine kendisi ve ilçe yönetimdeki görevli 15 üyenin görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini belirtti.

“ERDOĞAN’I DESTEKLEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirten Yiğen, “Bilindiği üzere bir seçim süreci yaşandı. Bu seçim sürecinde yarı yolda bırakıldığımızı düşünerek Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığından ve yönetiminden istifa ettik. Yönetimdeki arkadaşlarımızla bir araya gelip görüştüğümüzde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldık. Bu kararımız devam ediyor. İkinci turda da desteğimiz devam edecektir.” dedi. (AA)

Muharrem İnce'den seçim sonrası ilk açıklamaİlginizi ÇekebilirMuharrem İnce'den seçim sonrası ilk açıklamaMemleket Partisi seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Oy Dağılımı, İl il harita seçim sonucuİlginizi ÇekebilirMemleket Partisi seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Oy Dağılımı, İl il harita seçim sonucu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam