Memleket Partisi’nde milletvekili adayı partiden istifa etti

Memleket Partisi Antalya Milletvekili Adayı Şefika Aygüneş, adaylıktan çekildiğini ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak 2023 Türkiye genel seçimlerinde Antalya’da Memleket Partisi’nden 28’inci dönem 8’inci sıra milletvekili adayı olan Şefika Aygüneş, adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

“İKTİDAR İLK TURDA DEĞİŞMELİ”

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyerek istifa metnini sosyal medya hesabından paylaşan Aygüneş, şunları söyledi:

* “İdealist duygular içerisinde siyasete atıldığım gün henüz 26 yaşındaydım. Gerek aile içi şiddetin önlenmesi gerekse de çocuklarımızı ilgilendiren hukuki sorunlar üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmek ve sesimi duyurabilmek amacıyla girmiş olduğum siyasette yılmadan parti içi mücadeleme devam ettim. Fakat gelinen noktada ülkemizin geleceği, vatandaşlarımızın huzuru hususunda ciddi endişeler içerisine düşmüş bulunmaktayım.

* Erzurum mitinginde yaşananlar göstermektedir ki; bu iktidar ilk turda değişmelidir. Elinde Türk bayrağı olan kadınımızın ve çocuğumuzun yüzünden kanlar akan fotoğrafı, siyasete girme nedenim ile içinde bulunduğum noktayı sorgulatmış bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kurucusu olduğum Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı yaptığım Memleket Partisi’nden istifa etme gereği duyuyor. Antalya Milletvekili adaylığımdan çekiliyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.” DHA

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