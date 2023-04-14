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Memleket Partisi’nin 3 milletvekili adayı çekildi

Memleketi Partisi'nin üç milletvekili adayı, adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

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Memleket Partisi’nin 3 milletvekili adayı çekildi

Edirne’de Memleket Partisi, milletvekilli adaylığı için 1’inci sırada Erdem Bircan, 2’nci sırada il başkanı Oktay Bozkurt, 3’üncü sırada Sami Çakırlar ve 4’üncü sırada Şeydanur Akça’yı gösterdi.

Adaylardan Erdem Bircan’ın dışındaki üç aday çekildiklerini açıkladı. Bozkurt, Çakırlar ve Akça, ortak yaptığı açıklamada, “Bugün itibari ile Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekilliği adaylığımızdan çekilme dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız. Konu ile ilgili basın açıklamamızı pazar günü saat 14.00’de parti binamızda gerçekleştireceğiz” denildi. (DHA)

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