Memur ve emekli maaşlarına tepki: ‘Hükümet zammını al başına çal’

CHP tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak, TÜİK makyajlı yetersiz olarak açıklanan, memur, emekli, dul ve yetim maaşlarına yapılan zam protesto edildi. Eylemde, 'Sefalete teslim olmayacağız', 'Hükümet zammını al başına çal' sloganları atıldı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de düzenlenen eylemde, emekli ve memurlara yapılan yüzde 30’luk maaş zammı protesto edildi.

CHP tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen emekli ve memur maaşlarına tepki eylemi Eskişehir’de de gerçekleşti.

Eyleme katılanlar, ‘TÜİK’in makyajlı enflasyon rakamlarına itirazımız var’ yazılı pankart açarak, ‘Sefalete teslim olmayacağız’, ‘Hükümet zammını al başına çal’, ‘İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz’, ‘Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma’ şeklinde sloganlar attı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel yaptığı açıklamada, “Saray rejimi son haftalarda sürekli ‘Enflasyonun belini kırdıklarından’ bahsediyor. Ama gelin görün ki kırılan enflasyonun beli değil emeklilerimizin ve memurlarımızın hayalleri oldu” dedi.

“YÜZDE 30 YETMEZ”

TÜİK'in makyajlı verileriyle 2023 yılının ilk 6 ayı için memurların ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artış önce yüzde 16,4 olduğunu ve ertesi gün, memurun ve emeklinin hakkı değilmiş de AKP Genel Başkanı'nın lütfuymuş gibi artış oranı yüzde 25 olarak açıklandığını belirten Taşel, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ‘Siz sadaka mı veriyorsunuz, bu yetmez, bu rezil artışın hesabını vereceksiniz’ diye tepki gösterince, Saray 4 Ocak Çarşamba günü artış oranını yüzde 30‘a yükseltmek zorunda kaldı. Peki, Saray yapımı yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında yüzde 30 artış yeter mi? Elbette yetmez! İktidara yakın İTO'nun dahi yıllık enflasyon verisi yüzde 93.

Bağımsız ENAG'ın yıllık enflasyon verisi yüzde 137. İktidarın manipülasyon kurumu olan TÜİK'in yıllık enflasyon verisi ise yüzde 64,27. Bir yanda halkın hissettiği gerçek enflasyon ve pahalılık var, diğer yanda Saray'ın açıkladığı sahte enflasyon verileri var.

Saray, milyonlarca memuru ve emekliyi işte bu sahte TÜİK enflasyonu oranında artışa mahkûm etmiştir. Saray, talimatıyla yönettiği TÜİK'in verileriyle memurumuzun ve emeklimizin sofrasındaki her bir lokmayı adeta gasp etmiştir.”

“8 MİLYONA YAKIN EMEKLİ VE DUL YETİM ASGARİ ÜCRET ALTINDA MAAŞ ALACAK”

Yüzde 30'luk ‘sefalet’ artışının 15,40 puanı, yani yarısından fazlasının TÜİK'in makyajlı 6 aylık enflasyon verisinden oluştuğunu vurgulayan Taşel şunları söyledi:

“Erdoğan'ın sadaka verircesine yaptığı ve müjde olarak sunmaya çalıştığı artış ise bu oranı ikiye dahi katlamamıştır. Tüm çalışanlarımız ve emeklilerimiz tarafından bir kez daha bilinmesini istiyoruz: Ülkenin hazinesinden faizcilere, tefecilere her ay on milyarlarca lira aktaran Saray iktidarının çalışanlarımızın ve emeklilerimize reva gördüğü artış oranı yüzde 14,6'dan ibarettir.

Saray, apartı haline getirdiği TÜİK'i de kullanarak adım adım tüm ücretleri asgari ücret seviyesine getirmiştir. Saray düzeni tüm toplumu yoksullukta buluşturmaktadır. 2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin 2,44 katı iken 2023 yılı için ortalama memur aylığı yüzde 30 zamla asgari ücretin 1,43 katına kadar gerilemiştir.

Öyle ağır bir tablo söz konusu ki, Türkiye'de 13,9 milyon emekli ve dul yetimin 8 milyonuna yakını asgari ücretin altında aylık almaktadır. SGK‘nın son verilerine göre ülkemizde 4 milyon 84 bin dul yetim aylığı alan vatandaşımız bulunuyor.

Dul ve yetimlerimizin kimisi aylık 800 TL ile, kimisi 1000 ile, kimisi ise 1500 TL ile geçinmek zorunda bırakılmaktadır. İşte bu sefalet düzeninde Erdoğan utanmadan en düşük emekli aylığının 5.500 TL olacağını açıkladı. 5.500 TL ile bir ayda kim geçinebilir? Hiç kimse”

“ÇARŞI-PAZAR GÖREMEZ HALE GELDİ”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru da, iktidardan en az asgari ücret oranında zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesini isteyerek, “Biz emekliler çarşı-pazar göremez hale geldik. Emeklilerin yüzde 70’i aç. Birlik, beraberlikten kuvvet doğar. Bu çağrılarımıza kulak verilmezse, inşallah seçimde de gereği yapılır” dedi.