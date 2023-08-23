Memur ve memur emeklisine zamda anlaşma yok

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunda anlaşma sağladı.

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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakerelerin son gününde de zam oranında anlaşma sağlanamadı.

HAKEM HEYETİ KARAR VERECEK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “7. Toplu sözleşmemiz tamamlandı. Genele ilişkin ulaştığımız konular var. Oransal konularda anlaşamadık. Bunlar hakem heyetine gidecek. Toplu sözleşme 11 hizmet kolunda olumlu sonuçlandı” dedi.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

HÜKÜMETİN İKİNCİ TEKLİFİ

Buna karşın Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.