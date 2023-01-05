Mera arazilerini satan AKP’li belediyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet ettiler

TBMM önünde toplanan Bursalı köylüler, mera arazilerini parça parça satan AKP'li Karacabey Belediyesi'ni, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. Erdoğan, AKP Bursa milletvekillerine dönerek "Kim bu belediye" diye sordu, "Bizim efendim" yanıtını aldı.

Halil ATAŞ

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Önceki gün TBMM’deki grup toplantısı sonrasında Şeref Merdivenleri’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bursa’nın Karacabey ilçesi Hürriyet köylüleri, mera arazilerini satan AKP’li Karacabey Belediyesi’ni şikayet etti. Köylüler, arazilerin kendilerine verilmesini istedi.

“BAŞKAN BİZİ HAKİR GÖRDÜ”

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, köylüler ile birlikte dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek için Ankara’ya gitti. Köylüler, grup toplantısı sonrasında, TBMM Şeref Merdivenleri’nde Erdoğan ile görüşerek sıkıntılarını anlattı.

Bayram Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Köyümüzdeki arazileri köy tüzel kişiliğine devrettik. 2014 yılında, Büyükşehir Yasası ile Karacabey Belediyesi, köy tüzel kişiliğinde olan arazilerimizi aldı. Belediyeye defalarca gittik. Burada 201 hanenin hakkı var dedik. Belediye Başkan Ali Özkan, bizi dinlemedi. Bizi hakir gördü” dedi.

“-KİM BU BELEDİYE? -BİZİM BELEDİYE EFENDİM!”

Erdoğan, AKP Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Vildan Yılmaz Gürel’e dönerek, “Kim bu belediye?” diye sordu. O anlar bir köylünün cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı ile AKP Bursa Milletvekilleri arasında yaşanan diyalog şöyle:

“Erdoğan: Kim bu belediye? Hangi belediye, Bu belediye kim?

Çavuşoğlu: Ali Özkan, bizim belediye, Karacabey Belediyesi!

Erdoğan: Eee, nasıl yapıyor öyle bir şey?

Çavuşoğlu: Kanuni yetki var efendim!

Erdoğan: Ne demek kanuni yetki var ya…

Erdoğan: Şimdi siz ikiniz hukuçusunuz. (Belediyeyi kastederek) Nasıl satıyorsun?

Gürel: Benim bilgim yoktu efendim, hemen ilgileneceğiz.

Erdoğan: Beraberce ikiniz de oraya gideceksiniz.

146 DÖNÜM ARAZİ 72 MİLYONA SATILDI

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet köyü sakinleri, geçtiğimiz aylarda, 146 dönüm köy arazisinin satışını engellemek için AKP'li Karacabey Belediyesi önünde eylem yapmış, buna rağmen 72 milyon liraya ihale edilerek bir firmaya satılmıştı.

“İKİ ARAZİDE AYNI ŞİRKETE SATILDI”

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

* “Daha önce 3180 nolu parselde 146 dönümü Emirkoop'a 12 milyona, 3680 nolu parselde 262 dönümü hibe ile TEKNOSAB'a, 3814 nolu parselde 236 dönümü Kuzuflex adlı şirkete 49 milyona satılmıştı. Geçtiğimiz hafta da belediye önünde eylem yapmamıza rağmen 3815 nolu parsellerde 146 dönüm arazi ihale ile 72 milyona Kuzuflex adlı aynı şirkete satıldı.

“ARAZİLERİMİZ 3-5 PATRONA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

* Bu arazilerin asıl sahipleri bizim dedelerimizdir. Onlardan bize miras arazilerdir. Ancak bugün tam anlamıyla mirasyedi haramzadeleri bu arazilerimizi 3-5 patrona peşkeş çekmektedir. Yasal olarak bugün bunu yapabilseler de, Allah katında ve vicdanlarda mahkum edileceklerdir.

* Dedelerimiz bu toprakları Ziraat Bankası kredisi ile satın almışlardır. O tarihte kredi borçlarını ödeyemedikleri için ürünlerine haciz gelmiştir. Aç kalmışlar, hastalanmışlar, bir kısmı bu uğurda hastalanıp vefat etmiştir. İşte bu nedenle bu köylünün ahı onların peşini bırakmayacak. Hem bu dünyada hem ahrette onları perişan edecektir.”