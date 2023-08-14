Merakla beklenen açıklama: İmamoğlu yarın basın toplantısı düzenliyor
Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP’ye yaptığı değişim çağrısı ile gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Ağustos Salı günü saat 12.00’da basın açıklaması yapacak.
Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin kaybedilmesinin ardından CHP'ye yönelik yaptığı değişim çağrısı ile gündeme gelmişti.
4 Temmuz günü “iktidaricindegisim.org” internet sitesi açarak vatandaşların görüş ve önerilerini toplayan İmamoğlu'nun değişim sürecine ilişkin açıklama yapması bekleniyordu.
İmamoğlu'nun 15 Ağustos Salı günü saat 12.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.
Basın mensuplarına gönderilen davette basın açıklamasının konusu belirtilmedi. İmamoğlu'nun değişim sürecine ilişkin merakla beklenen açıklamayı yarınki basın toplantısında yapması bekleniyor.
Gazetemiz yazarı İsmail Saymaz da İmamoğlu'nun yol haritasını Salı ya da Çarşamba günü yapacağı basın açıklaması ile kamuoyuna duyuracağını yazmıştı.
İmamoğlu'nun yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini vereceğini ancak CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna da vurgu yapacağını belirtmişti.