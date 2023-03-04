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Meral Akşener 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6 Mart Pazartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayacağını söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise, "Mutabakat olursa kapı açık" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 19:15 - 04 Mart 2023 Güncellenme:
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Meral Akşener 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.

AKŞENER’DEN TOPLANTI KARARI

Saatler süren toplantının ardından Akşener’in 6 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Millet İttifakı toplantısıyla ilgili kararı da belli oldu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 6 Mart Pazartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayacağını söyledi.

KAPI AÇIK MESAJI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Beşli Masa, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı masası oldu. Mutabakat olursa kapı açık” ifadelerini kullandı.

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