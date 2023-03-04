Meral Akşener 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6 Mart Pazartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayacağını söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise, "Mutabakat olursa kapı açık" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.
AKŞENER’DEN TOPLANTI KARARI
Saatler süren toplantının ardından Akşener’in 6 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Millet İttifakı toplantısıyla ilgili kararı da belli oldu.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 6 Mart Pazartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayacağını söyledi.
KAPI AÇIK MESAJI
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Beşli Masa, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı masası oldu. Mutabakat olursa kapı açık” ifadelerini kullandı.