Meral Akşener’den sert tepki: Haysiyetsiz

İYİ Parti lideri Meral Akşener Konya'da bir cami imamının, Suriyelileri övmek için Hatay'daki depremde hayatını kaybeden Türk vatandaşları için kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi. Öte yandan Akşener yerel seçimler için de 81 ilde aday çıkaracaklarını açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

SİNAN ATEŞ ÇIKIŞI

-Başkentin göbeğinde bir babaya, bir eşe, Sinan Ateş’e kıyılmasının üzerinden 278 gün geçti.

-Onlar ilk baştan itibaren onu unutturmaya çalıştılar, bizler unutmadık. Kimsenin unutmasına da unutturmasına da asla izin vermeyeceğiz. Arsızlar güçlü diye haklı olmayacak, katiller güçlü diye özgür olmayacak.

GEZİ DAVASI KARARINA TEPKİ

-Gençlerimizin o dönem bir müstemleke yönetimine karşılaştığı bu onurlu duruşu, türlü ayak oyunlarıyla karalamış olsalar da bir türlü hazmedemediler.

-Üzerinden 10 yıl geçse de yetmiyor. AKP, Gezi travmasını aşamıyor. Hala intikam almaya çalışıyorlar. Sakın bir aha birleşmeyin diyorlar.

-Ülkemizde ne yazık ki bir kez daha hukuk koltuklara hizmet etmiştir. Ne yazık ki vesayet bir kez daha toplumun üzerine çökmüştür.

-Muhteremler; kendi beceriksizliğinizin üzerini örtmek için, yargıyı aparat haline getiremezsiniz!

-Kendi çıkarlarınızı, bir millî ideolojiymiş gibi Türkiye'ye dayatamazsınız! Kendi ellerinizle sebep olduğunuz krizin bedelini, hiçbir Türk evladına ödetemezsiniz!

-Türk milletinin hiçbir ferdine, öz yurdunda garip, öz vatanında parya gibi davranamazsınız! Bu konuyla ilgili, geçtiğimiz günlerde, yeni bir şey daha öğrendik.

-Gençlerimiz, aileleri üzülmesin diye saklamışlar ama; Tutuklandıkları ilk gün, “rutin uygulama” denilerek, saçları kazınmış…

-Olay duyulunca, apar topar soruşturma açıldı ama; kepazelik ortada duruyor… Rutin uygulamaymış… Bu kime yapılır? Teröriste yapılır. Yuh olsun, yazıklar olsun! Bir yanda, hiçbir suçu olmadığı hâlde, evlatlarımız, terörist muamelesi görüyor.

-Diğer yanda ise, ODTÜ gibi, kıymetli bir üniversitemizin içerisinde, terör sempatizanları, yine bir Türk evladına saldırabiliyor. Hani, nerede sizin milliyetçiliğiniz? Türk gençlerine, müstemleke tebaası muamelesi yapamazsınız. Meydanlardan bağırarak olmaz. İcraat lazım icraat!

İMAMA TEPKİ

-Sığınmacıların oluşturduğu tehditlere, tepki gösterenler; ırkçı olacak, tutuklanacak…

Ama haysiyetsizin biri çıkacak, rahat rahat; Hatay'da, depremde şehit olan vatandaşlarımızın, cesetlerinin koktuğunu, ama bir Suriyelinin, “naaşının”, mis gibi koktuğunu söyleyecek, öyle mi? Türk olmaktan gurur duyanlar, saldırılara hedef olacak…

-Ama Türk milletine, alenen hakaret eden bir ahlaksıza, hakkında, “dostlar alışverişte görsün” misali, başlatılan bir inceleme dışında, hiçbir şey olmayacak, öyle mi? Allah aşkına, hiç mi utanmıyorsunuz?

SEÇİM MESAJI

-Zengin güçlü bir ülke nasıl inşa edilirmiş göstermeye geliyoruz. En iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sokak sokak kapı kapı gezip milletimizin ayağına gideceğiz.

-Kayıkçı kavgalarını suni gündemleri değil milletin gerçek gündemini konuşacağız. 7 yıl evveli hatırlayın nasıl bir sessizlik vardı, bugün de milletin sesini yine tek başımıza duyuracağız.

-Nasıl baskıları tek başımıza göğüslediysek tek başımıza olacağız. Önümüzdeki seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla aziz milletimizin huzuruna çıkacağız.

ANKARA’DAKİ TERÖR SALDIRISI

-Ankara’da hain bir terör saldırısı gerçekleşti. Kahraman Türk polisimizi yürekten kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlika’ya milletimiz adına teşekkür ediyorum.

-Gerek bu dönemde gerekse de emniyet teşkilatımızın suç örgütlerine karşı yürütmüş olduğu başarılı operasyonlar sayın Bakanın kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak AK Parti içerisindeki bazı odaklar bu duruştan memnun olduğu meçhul.

-Çünkü bu odakların bu devletin bu Cumhuriyetin yetiştirdiği liyakatli insanlarla problemi olduğu açık.

-Nitekim benzer bir durumun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için geçerli olduğunu söylemiştim.

-AK Parti içerisinde dün Mehmet Şimşek’i bugün Ali Yerlikaya’yı hedef alanlar yarın kimi hedef gösterecek?

-Sıradaki şanslı kişi kim olacak acaba? Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan mı? Bakacağız ve göreceğiz.