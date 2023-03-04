Meral Akşener, Altılı Masa toplantısına katılacak mı?

"Gelinen son nokta üzücü. Keşke Altılı Masa bu noktaya gelmeseydi" diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 6 Mart'ta yapılması planlanan Altılı Masa toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu cevap verdi.

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Habertürk TV’de Kübra Par’ın sunduğu programa katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Altılı Masa’da yaşanan krizi değerlendirdi.

“Bugüne kadar çoğunluk kararı alınmadı, oybirliği kararı alındı. Bazı konularda farklı düşünceler oldu, onlar dokümanlara girmedi. ‘Biz imzalayalım Sayın Akşener kabul etmesin’ gibi bir yaklaşım olabilir mi?” diyen Usta, “Masaya Sayın Akşener’in getirdiği iki isim de CHP rozeti takan isim. Her ne kadar CHP rozeti taksa da iki başkan da Millet İttifakı’nın adayıydı” ifadelerini kullandı. Usta, “Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı da mümkün” diye konuştu

6 Mart’ta yapılması planlanan Altılı Masa toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Erhan Usta, “Onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart’ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart’ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir” dedi.

Usta, “Bence kapı hala açık. Altılı Masa çalışma ilkelerine dönecek olursa, tam bir mutabakatla isim nasıl kabul edildiyse, ilkelerimizde değişiklik olmayacak denilirse devam eder. Ama bu ilkelere uyulmazsa yapılacak pek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Usta, “Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı mümkün” diye konuştu.

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