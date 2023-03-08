Meral Akşener, Başkanlık Divanı’nı topladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nı topladı. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün saat 16.00’da program dışı Başkanlık Divanı’nı topladı. Parti kurmaylarıyla gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.
Edinilen bilgiye göre; Başkanlık Divanı’nda seçime yönelik yol haritası konuşuldu. Ayrıca, bundan sonrası için İYİ Parti’nin il gezilerine daha çok ağırlık vereceği öğrenildi.
4 saat süren Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkez ek binasından çıkış yapan Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. (DHA)