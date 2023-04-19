Meral Akşener çok sinirlendi: Ulan manyaklar…

Antalya Kepez Miting Alanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Millet İttifakı’nı kurduk olmadık hakaretler, iftiralar atıldı. Ya arkadaş FETÖ’cü oldum, PKK’lı oldum. Aynı anda hem FETÖ’cü, hem ateist, bir de kafir ilan ettiler. Diyarbakır’a gittiğim zaman, Urfa’ya Van’a gittiğim zaman da faili meçhulcü ilan ettiler. Ulan manyaklar! Hem ateist, hem kafir, hem FETÖ’cü hem faili meçhulcü, hem de PKK’lı olunur mu? Siz işte kafayı böyle yediniz.” dedi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinop'taki programının ardından Antalya'ya geçerek Kepez Miting Alanı’nda toplanan vatandaşlara seslendi.

“ULAN MANYAKLAR!”

Kürsüye çıkan Akşener, İYİ Parti'nin kurulduktan sonra her şeyin değiştiğini belirterek şöyle konuştu:

* Onun için İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin genel başkanı bana olmadık hakaretlerin, iftiraların, tehditlerin yapıldığı bir 5 yıl geçirdik. Korktuk mu? Hayır. Çaldık mı? Hayır. Ne yaptık? Birleşe, birleşe kazandık. Ne yaptık? Önce 2018'de beraberce CHP ile birlikte Saadet Partisi, Demokrat Parti ile beraber önce Millet İttifakı'nı kurduk.

* Karşımızda Cumhur İttifakı vardı. Yine olmadık hakaretler, iftiralar atıldı. Ya arkadaş FETÖ'cü oldum, PKK'lı oldum. Aynı anda hem FETÖ'cü, hem ateist, bir de kafir ilan ettiler. Ben ki hacıyım, 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım. Beni kafir ilan ettiler. Aynı anda FETÖ'cü, kâfir, PKK'lı…

* Ama Diyarbakır'a gittiğim zaman, Urfa'ya Van'a gittiğim zaman da faili meçhulcü ilan ettiler. Ulan manyaklar! Hem ateist, hem kafir, hem FETÖ'cü hem faili meçhulcü, hem de PKK'lı olunur mu? Siz işte kafayı böyle yediniz.

“O KATİLLERİ BULMAK BENİM BOYNUMUN BORCUDUR”

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptal edilmesini hatırlatan Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bebek katilinin mektubunu okuttular. Sinan Ateş'in katilini bulamayanlar, Sinan Ateş'i öldürtenin kim olduğunu bulamayanlara, o cinayeti örtenlere, bizzat ben hesap soracağım. Ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla abidik, kubidik işler yaparak değil, pazarlık yaparak değil, sizin helal oylarınızla birinci parti çıkacağız ve ben başbakan olacağım.

* Çok çalışacaksınız, ondan sonra da o oyları aldıktan sonra da Sinan Ateş kardeşimin kızları, Bengüsu ve Banuçiçek'in, Ayşe Ateş'in kalbini serinletmek, gözyaşlarını silmek için o katilleri bulmak benim boynumun borcudur. Yemin olsun ki nereye kaçmışlarsa oraya bulup çıkarmak benim görevim olacak.

* Bugün Sinan'ın katillerini bulmayanlar, onun üstünü örtenler ama bebek katilinin mektubunu okuttular. Diğerleri de çıkıp dedi ki, ‘Bu mektup dikkate alınmalıdır' Şimdi bizi çeşitli şekillerde suçluyorlar hadi oradan be! Hadi oradan be! Hepimizin yüzünü yere eğdiniz. Benim arkadaşlarım var aranızda. Yüzümüz, gözümüz yere eğilmedi mi? Ben kaldıracağım, biz kaldıracağız. Gökyüzüne bakacağız. İYİ Parti kaldıracak, gökyüzüne bakacağız inşallah. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu, '50 üretim üssü' projesini açıkladı

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan muhalefete: Bunlar LGBT'ci