Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı. Kalp ritim bozukluğu yaşayan Akşener’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam saatlerinde kalp çarpıntısı nedeniyle Ankara Kavaklıdere'deki Güven Hastanesi’ne kaldırıldı.
Akşener'in ritim bozukluğu teşhisi ile müşahede altında tutulduğu bildirilirken, genel durumunun iyi olduğu açıklandı.
“BU GECE HASTANEDE KALACAK”
Akşener'in sağlık durumuyla ilgili, hastanede yanında olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi.
Dikbayır, SÖZCÜ'ye “Meral Hanım'ın sağlık durumu iyi. Belki bu gece hastanede kalacağız. Kalbinde bir çarpıntı oldu. Bu yüzden hastaneye geldik, korkulacak bir durum yok ” dedi.
SİGARAYI BIRAKIP KİLO VERMİŞTİ
Meral Akşener, geçtiğimiz ekim ayında SÖZCÜ'ye yaptığı ziyarette, önceden günde 2 buçuk paket sigara içtiğini, hayatındaki önemli değişikliklerin sigarayı bırakması ile gerçekleştiğini söylemişti.
Bir süredir diyet yapan Meral Akşener, 81 kilodan 68 kiloya düşerek 13 kilo verdiğini belirtmişti.