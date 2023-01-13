Meral Akşener: Her şey yolunda
Kalp ritmi bozukluğu nedeniyle dün hastaneye kaldırılan ve tedavinin ardından bugün taburcu olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den açıklama geldi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Akşener, şu ifadeleri kullandı;
“Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. “Güneş yerinde, her şey yolunda…”
SABAH SAATLERİNDE TABURCU EDİLMİŞTİ
Dün akşam çarpıntı şikayetiyle Ankara Güven Hastanesi'ne başvuran Meral Akşener'e yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamış, bir gece hastanede gözlem altında tutulmasına karar verilmişti. Akşener, sabah 10.50'de taburcu edilmişti.