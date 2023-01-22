Meral Akşener: Ne lanet bir zamandayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 2023 seçimleri öncesinde; “Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Başbakan” vurgularıyla işlenen lider iletişim kampanyasının dördüncü videosunu paylaştı. Akşener videoya; “Devlet-millet arasında kurulan güçlü bağı zedeleyen bu merhametsiz yaklaşımı milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü #DevleteMerhametYakışır!” notunu düştü.

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Paylaşılan videoda; AKP iktidarının milletin gerçeklerinden uzak yaklaşımlarına, merhamet duygusundan uzak çıkışlarına ve ilgili çıkışlara ilişkin Akşener'in tepkilerine yer verildi.

İktidarın ülkemizde yaşanan yokluğu, yoksulluğu ve çaresizliği yok sayan tavırlarına karşı Akşener'in; “Çocuğuna ayakkabı alamıyor okula giderken aileler. Kırık buzdolaplarının içinde sadece hoşaf buluyorum…” sözleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizin gündemine oturan Münevver Karabulut cinayeti üzerine “Kendi başına bırakılan… Unutmayın; ya davulcuya, ya zurnacıya…” sözlerine ilişkin Akşener’in “Kendi başına bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya diyecek kadar merhametini kaybetti. Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti. Vicdanını da kin karasına boyamayı tercih etti.” söylemine yer verildi.

UYGUR TÜRKLERİ ÜZERİNDEN ERDOĞAN’A YÜKLENDİ

Çin'in Uygur Türkleri'ne yaşattığı zulme sessiz kalan iktidara yönelik Akşener'in “Bunlara sorarsan en büyük Türk, en has Müslüman kendileri. Müslüman Türk'üm dediği için zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar. İktidar ve ortakları sussa da biz susmayacağız. Müslüman Türk'üm diye haykıran kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.” ifadeleri kullanıldı.

AKP iktidarının ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlarda hayatını kaybeden hayvanlara ilişkin açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazeteci Hasan Öztürk'le gerçekleştirdiği bir programda Öztürk'ün “Geçen haftaya kadar 2 hayvanım vardı, şimdi bir tane.” sözlerine gülerek verdiği “Öldürdün mü?” cevabı hatırlatıldı.

“MİLLETİMİZ GEREĞİNİ YAPACAK İNŞALLAH”

Videonun sonunda ise Akşener'in şu sözleri aktarıldı:

“Ne lanet bir zamandayız. Her seferinde zulmü gören biz, yanına kâr kalan zulmeden. Böyle bir lanet zamandayız. Ama Allah büyüktür, milletimiz büyüktür. Bunu görüyor ve gereğini yapacak inşallah.” sözlerine yer verildi.

“DEVLETE MERHAMET YAKIŞIR”

Akşener videoyu “Devlet-millet arasında kurulan güçlü bağı zedeleyen bu merhametsiz yaklaşımı milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü #DevleteMerhametYakışır!” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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