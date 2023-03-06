Millet İttifakı’nda bomba gelişme… Meral Akşener kararını açıkladı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ikna etmek için ziyaret ettiği İYİ Parti lideri Akşener'den şaşırtan hamle... Akşener, iki başkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı için aday gösterilmesini teklif etti. Yanıt gelene kadar bugünkü toplantıya katılmayacağını açıkladı.

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İYİ Parti’de başkanlık divanı toplantısı gerçekleşirken, buradan çıkacak görüşe Akşener’in Saadet Partisi Genel Merkezi’nden saat 14.00’te düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına gidip gitmeyeceği yönünde bir iddia ortaya atılmıştı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı toplantısına katılmayacak” dedi.

SÜRPRİZ ZİYARET

Millet İttifakı’nın toplantısına dakikalar kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu anda İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret etti.

BİR SAAT İLERİ ALINDI

İki başkanın ziyareti sürerken, saat 14.00’te başlaması beklenen Millet İttifakı toplantısı saat 15.00’e alındı.

Ziyaret sonrası iki başkan şu açıklamaları yaptı:

Ekrem İmamoğlu: Değerli Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun bilgisiyle bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye’mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde milletimizin geleceği açısında Altılı Masa’nın stratejisinin varlığının önemimin bilincindeyiz.

Mansur Yavaş: Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Bizler Millet İttifakının belediye başkanıyız. Hep birlikte bir araya geldik. Ankara İstanbul gibi büyükşehirleri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi halkımızın arzusu. Bunu da ilettik.

İKİ BAŞKAN İÇİN CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİFİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu; Akşener’in Millet İttifakı’na yeni bir formül sunduğu ve İmamoğlu ile Yavaş için cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiğini açıklandı.

Zorlu, şunları söyledi: “Genel Başkanımız Meral Akşener milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsayıcı yeni bir öneriyi Millet İttifakı’na sunmuştur. İki belediye başkanının seçilecek 13. Cumhurbaşkanı’nın yetkili icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi iletilmiştir.

DİKKAT ÇEKEN TWEET

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem “Nerede kalmıştık?” şeklinde tweet atması, Akşener’in masaya döneceği şeklinde yorumlandı.

İYİ Parti Ankara İl Sekreteri Serhan Bediroğlu da İYİ Partilileri saat 16.00’da toplantının yapılacağı Saadet Partisi’nin önüne çağırdı.

Akşener, toplantıya katılmayacak. İYİ Parti’den yapılan açıklamada “Teklifimize yanıt bekliyoruz” denildi.

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