Meral Akşener’den 15 Temmuz paylaşımı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2016 yılında yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla şu paylaşımı yaptı:
– Aziz Türk milleti, ülkemizi uçurumun eşiğine getirmeye çalışanları, her daim kutlu iradesiyle yüzleştirmiştir.
– İşte bu yüzleşmelerin sonuncusu, 15 Temmuz gecesinde, milletimizin devletini sokaktan topladığı destansı bir mücadeleyle gerçekleşmiştir.
– Demokrasi yolundaki tavizsiz duruşumuzu tüm dünyaya yeniden bildirdiğimiz #15Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde;
– Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.
– Yüce Allah milletimizi, bir daha böylesi acı bir mücadele vermek zorunda bırakmasın.