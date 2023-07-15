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Meral Akşener’den 15 Temmuz paylaşımı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2016 yılında yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

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Meral Akşener’den 15 Temmuz paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla şu paylaşımı yaptı:

– Aziz Türk milleti, ülkemizi uçurumun eşiğine getirmeye çalışanları, her daim kutlu iradesiyle yüzleştirmiştir.

– İşte bu yüzleşmelerin sonuncusu, 15 Temmuz gecesinde, milletimizin devletini sokaktan topladığı destansı bir mücadeleyle gerçekleşmiştir.

– Demokrasi yolundaki tavizsiz duruşumuzu tüm dünyaya yeniden bildirdiğimiz #15Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde;

– Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

– Yüce Allah milletimizi, bir daha böylesi acı bir mücadele vermek zorunda bırakmasın.

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