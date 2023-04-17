Meral Akşener’den ‘burs’ iddialarına yanıt: Günahtır günah

İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdiği iddialarına İYİ lideri Meral Akşener'den yanıt geldi: "Külliyen yalan. Bu yalanı yayanları mahkemeye verdi. Ama kardeşim, bu kadar fitnenin, bu kadar fesatın kime faydası var. Günahtır günah"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Nisan Cuma günü İstanbul Esenyurt’ta partisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı…

“SEYİTHAN KARDEŞİM 125 ŞEHİT YAKINI GENCE BURS VERİYOR”

Son günlerde İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı Seyithan İssiz’in, Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs verdiği yönündeki iddialarla ilgili konuşan Akşener, “Seyithan kardeşim bir şey söylemedi. Ama ben söyleyeyim. Seyithan kardeşimin burs verdiği şehit yakını genç sayısı şu anda 125 kişi. Sadece şehit çocuğu, şehit kardeşi olan gençlerimiz. O arada bir şey çıktı. Kendisi mahkemeye verdi. Denildi ki, Fırat Çakıroğlu’nun katiline de burs vermiş. Külliyen yalan ve bu yalan için, yalanı yayanları mahkemeye verdi. Ama kardeşim, bu kadar fitnenin, bu kadar fesatın kime faydası var. Günahtır günah” şeklinde konuştu.

“BU UCUBE SİSTEMİN DEĞİŞMESİ LAZIM”

Meral Akşener, bugün ise Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile Ankara milletvekili adayı Onur Hondoroğlu’nun seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Akşener, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin parlamenter sisteme geçişin son defa konuşulduğu bir seçim olduğunu söyledi.

İYİ Parti ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Akşener, şöyle konuştu:

*AK Parti’ye yıllarca oy vermiş, bugün de vermek isteyenler öncelikle 14 Mayıs’ta İYİ Parti’ye ve Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeliler. Çünkü bu ucube sistemin değişmesi lazım.

*Ucube sistem değiştiğinde hukukun üstünlüğü gelecek. Liyakat gelecek ve kayırma ortadan kalkacak. 82 puanı alan çocuk, tayin olacak.

*100 bin öğretmen tayin olacak, hemen atanacak. Köy okulları yeniden açılacak. Kepenk kapatan esnafın derdi giderilecek ve yargıda, adalette tarafsızlık, bağımsızlık, korkusuzluk, objektiflik sağlanacak.

*Ayrıca kevgire dönen sınırlar tahkim edilecek hale getirilecek ve ülkemizdeki sığınmacılar; Avrupa’nın hendeği haline getirilen Türkiye’nin inanılmaz bir sığınmacı sorunu var.

*Bu insanlar gayet öyle TIR’lara doldurulup, trenlere doldurulup değil, davulla, zurnayla 2 yıl içinde memleketlerine gönderilecek

Akşener, seçimin vatana, millete, birliğe ve beraberliğe katkısı olacağını söyleyerek, “14 Mayıs akşamı ve ucube sistemin gittiği, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saygıyla yolcu edildiği, Sayın Kılıçdaroğlu’nun da alkışla makamına oturtulduğu bir akşam olacak ve 15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. İYİ Parti’yi birinci çıkaracağız. Birinci parti çıkaracağız ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başbakan olacak” açıklamasında bulundu. (DHA)

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