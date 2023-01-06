Meral Akşener’den çağrı: EYT Ocak’ta emekli olsun

Emeklilikte yaşa takılanların sosyal medya kampanyasına destek veren İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Erdoğan, yıllardır kazanılmış haklarından mahrum bıraktığınız EYT'li kardeşlerimizin çilesi, bir an önce son bulsun" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini duyurmasının ardından EYT'liler Resmi Gazete sürecini beklemeye başladı. Sosyal medyada kampanya başlatan EYT'liler “EYT Ocak'ta Emekli Olsun” çağrısında bulundu.

EYT FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yaş şartı kalkacak müjdesiyle, Resmi Gazete sürecini bekliyoruz. Herhangi bir sorun yaşanmadan, ocak ayı içerisinde tüm resmi işlemlerin tamamlanması elzemdir” açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e seslenen Boran, “Sayın Bakanımız EYT Ocak’ta emekli olsun” çağrısını yaptı.

AKŞENER’DEN KAMPANYAYA DESTEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya kampanyasına destek vererek şu ifadeleri paylaştı:

“Sayın Erdoğan, yıllardır kazanılmış haklarından mahrum bıraktığınız EYT’li kardeşlerimizin çilesi, bir an önce son bulsun. Madem bir söz verdiniz; o zaman sözünüz bir an önce gerçek olsun.”

Akşener, paylaşımında “EYT Ocak’ta Emekli Olsun” etiketine yer verdi.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, “Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır” açıklamasında bulunmuştu.