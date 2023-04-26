Meral Akşener’e hakaret eden Suriyeli serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği tespit edilen Suriyeli M.E., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir mitinginde Suriyelileri memleketlerine göndereceklerine dair açıklamada bulundu.

HAKARET VİDEOSU PAYLAŞTI

Açıklamanın ardından yabancı uyruklu bir kişi sosyal medya hesabından valizini toplarken Meral Akşener’i hedef alarak hakaret ettiği anların videosunu paylaştı. O paylaşımın ardından İstanbul Emniyeti Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

ESENYURT’TA YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.E. olduğu belirlendi. İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenyurt’ta kaldığını belirledi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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