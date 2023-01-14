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Meral Akşener’in seçim kampanyası başladı

2023 seçimleri öncesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in lider iletişim kampanyası başladı.

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Meral Akşener’in seçim kampanyası başladı

“Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Liyakat ve Başbakan” vurgularıyla; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in; Milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclis başkanvekilliği ve İYİ Parti Liderliğine uzanan 28 yıllık aktif siyaset hayatının getirdiği devlet insanı anlayışına işaret edildi.

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BAŞBAKANLIK MESAJI

“Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır” sloganlarıyla işlenen lider iletişim kampanyasında; Meral Akşener'in ilgili değer setleriyle örülü siyasi hayatı neticesinde, Başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle birlikte devletin ilgili değerlere yeniden kavuşacağı mesajı verildi.

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TÜRKİYE GENELİNDE BİLLBOARDLARDA OLACAK

Türkiye genelinde billboardlara yansıyacak olan kampanyanın, “Devlete Adalet Yakışır” sloganı iki versiyon üzerinden hazırlandı.

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AKŞENER VE İMAMOĞLU’NUN FOTOĞRAFLARI KAMPANYADA KULLANILIYOR

Birinci versiyon Meral Akşener'in TBMM'de kadınlarla bir arada olduğu bir fotoğrafla, adaleti kadınlarla bir arada sağlama iddiası üzerinden yansıtılırken; İkinci versiyonda ise sadece İstanbul'daki billboardlarda kullanılmak üzere; hakkında siyasi yasak ve hapis cezası kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla, Meral Akşener'in Saraçhane mitingindeki anlarından bir fotoğraf kullanıldı.

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Billboardlar haricinde, kampanyanın dijital iletişimi ise; önümüzdeki günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in resmî sosyal medya hesapları üzerinden, ilgili değer setlerini içeren video paylaşımlarıyla gerçekleşecek.

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