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Merdan Yanardağ beraat etti

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir gazetedeki yazısında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Ali Selim YAMANLI
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Merdan Yanardağ beraat etti

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