Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan ve 10 yıl 6 aya kadar hapsi istenen gazeteci Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE 1 kanalında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle Merdan Yanardağ hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Yanardağ, 27 Haziran'da tutuklandı. Önceki gün avukat Bilgütay Hakkı Durna, müvekkili hakkında verilen tutuklama kararına itiraz etti.

Tutukluluğa yönelik itirazı değerlendiren İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı reddetti.

İLK DURUŞMA 4 EKİM’DE GÖRÜLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ’ın televizyon programında sarf ettiği sözleri ile, ‘toplumda infial oluşturan, iç acıtan ve insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip, eylemlerinden övgüyle bahsettiği, siyasi mahkum olarak nitelendirdiği' öne sürüdü.

“Terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 4 Ekim 2023 tarihinde görülecek.

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