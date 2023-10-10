Mermer ocağında kaçak işçiler çalışıyor!

İYİ Partili Çömez, Marmara Adası’ndak fabrikalarda 2 bin Suriyeli ve Afganın çalıştığını söyledi. ‘Durum vahim’ dedi.

Veli TOPRAK

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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer fabrikalarında 2 bin kaçak Suriye ve Afganlının çalıştığını açıkladı. Çömez TBMM'de, “Adadaki Saraylar Mahallesi'nde 76 adet mermer ocağı ve fabrikası var” dedi ve şu bilgiyi paylaştı:

“Buradaki bir mermer fabrikasını Suriyeli bir kişi aldı ve fabrikada Türkleri değil ülkeye yasa dışı gelen kaçak Suriyelileri çalıştırıyor. Hiç birinin sosyal güvencesi, sigortası yok. Afganlılar da adaya geldi. Şu anda mermer ocaklarında 2 bin Afganlı ve Suriyeli genç erkek çalışıyor ve hepsi kaçak. Adanın kalbine mayın yerleştirildi. Bu mayının ne zaman patlayacağı belli değil. 2 bin kaçak Suriyeli ve Afganlı fabrikalarda kalıyor, merkeze sadece Cuma günü gidiyorlar, Cuma gününü tatil ilan etmişler.”

TARİFESİ 2500 DOLAR OLDU

TBMM Göç ve Uyum Komisyonu toplantısında konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da, “Marmara Adasındaki mermer ocaklarında çalışan kaçak Suriyeli ve Afganlarla konuştum, Önceden 500 dolara geliyorlarmış, şimdi 2 bin 500 dolar olmuş. Ülkenin en önemli iki problemi, ekonomi ve sığınmacılar. Bizim sınır güvenliğimiz yok. Demografik yapı değişiyor. Kendi gettolarını kurdular” dedi.