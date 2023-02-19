Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı gerçekleştirecek.

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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

27/03/2023 tarihinden 31/03/2023 tarihi mesai bitimine kadar, Başvuru Formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi – Halkkent Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/Mersin adresinde mesai saatleri içerisinde (08.00-12.00 ile 13.00-17.00) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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