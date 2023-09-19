Mersin’de 12 yaşındaki kız sabaha karşı ortadan kayboldu
Mersin'in Mezitli ilçesinde, sabaha karşı 2 kişiyle birlikte ortadan kaybolan 12 yaşındaki İsnur Tüblek'in ailesi, kızlarının sosyal medyadan tanıştığı kişilerce kaçırılmış olabileceğini öne sürdü.
Mersin’in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’ndeki bir sitede 16 Eylül’de meydana gelen olayda, site görevlisi Sabri Tüblek, sabah kalktığında kızı İsnur’un yatağında olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen kızını bulamayan Tüblek, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Görüntülerde, İsnur’un saat 05.00 sıralarında siteye gelen 2 kişi ile bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldığı görüldü. Tüblek, durumu polise bildirdi.
Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, küçük kız ile onun birlikte gittiği 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)