Mersin’de 7 yaşındaki oğlunu öldüren baba tutuklandı
Mersin'in Mut ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan baba, tedavisinin ardından tutuklandı.
Mersin’de gerçekleşen olay, Meydan Mahallesi’nde 7 Eylül tarihinde meydana geldi. Mustafa T. adlı baba, oğlu Mehmet T.’yi bıçaklayarak intihara teşebbüs etmiş, ancak ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Mustafa T.’nin tedavisi Mut Devlet Hastanesi’nde tamamlandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 Eylül tarihinde Meydan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mustafa T., oğlunu bıçaklayarak intihara teşebbüs etmiş, olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Ağır yaralanan Mustafa T., Mut Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. (AA)