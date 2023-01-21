Mersin’de Kılıçdaroğlu’na tehdit

Mersin’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit pankartı asıldı. Kılıçdaroğlu’nun Mersin ziyareti öncesinde ilçede caddeye asılan pankarta, "Şayet yüreğin varsa buraya gel" denildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin ziyareti öncesinde hazırladığı pankartla, “Şayet yüreğin varsa buraya gel” mesajı vererek tehdit etti.

Toroslar Ülkü Ocakları, Kılıçdaroğlu’nun 27 Ocak’ta yapacağı Mersin ziyareti öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerinin yazılı olduğu pankart hazırladı.

Pankartta Bahçeli’nin “Şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da yüreğinin kaç okka ettiğini göreyim” sözlerine yer verildi.

Bahçeli ile Ülkü Ocakları Genel başkanının fotoğraflarının olduğu pankartlar ilçenin girişine ve ocak binasına asıldı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTILAR

Toroslar Ülkü Ocaklarının resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel, tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanlığı olarak, liderimiz Devlet Bahçeli'nin meclisteki sözünü ocağımızın karşısına ve Torosların girişine astık. Bilge liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin emrinde, yol başçımız, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sn. Ahmet Yiğit Yıldırım’ın bir adım gerisinde, var gücümüzle çalışıp mücadelemize devam edeceğiz.”

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada Bahçeli’ye, “Teslim edeceksin yanındaki çocukları” diyerek seslenmişti. Bahçeli ise Kılıçdaroğlu’na, “Şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim” diye seslenmişti.