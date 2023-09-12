Mersin’de mağarada mahsur kalan ABD’li dağcı kurtarıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde, keşif çalışması için girdiği mağarada rahatsızlanan ve 12 gün boyunca mahsur kalan ABD'li dağcı Mark Dickey, kurtarıldı.
ABD’li dağcı Mark Dickey, 3 Eylül’de Morca Mağarası’na indi ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdi.
Doktorların kararının ardından 9 Eylül’den itibaren AFAD koordinesinde başlatılan tahliye çalışmalarında 196 arama kurtarma uzmanı görev aldı.
Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı. Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD’li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.
Dickey, alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki sağlık kabininde muayene edildikten sonra, bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül’de Morca Mağarası’na inmiş, ekip üyelerinden Dickey’in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı. (AA-DHA)