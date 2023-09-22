Mersin’de MHP’li başkana iktidardan ‘Yol’ kıyağı

Mersin’in Erdemli İlçesinin MHP’li Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun sahibi olduğu soğuk hava tesisi ve deposunun kurtarılması için, karayolları tarafından yapılan Erdemli - Ayrancı yolunun değiştirildiği ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Yayla özelliği bulunan çok sayıda mahalleyi ilçeye bağlayan Erdemli-Ayrancı yolu, başkanın tesisini kurtarmak için 3 şeritten 2 şeride indirildi.

YAZ AYLARINDA YÜZBİNLER KULLANIYOR

Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü, Erdemli ilçesinden Çiriş, Gücüş, Kayacı, Aslanlı, Hüsametli, Tapureli, Veyselli, Yağda, Alibeyli, Güneyli, Köserli, Harfili, Güzeluluk, Avgadı, Kuşluca, Büyüksorgun, Toros (Küçüksorgun) Hacıalanı ve Sarıkaya isimli yayla özelliği bulunan mahallelere ulaşan ve yaz aylarında yüzbinlerce vatandaşın kullandığı yol yapımına yaklaşık 3 yıl önce başladı.

3 çıkış, 3 iniş şeritli yolun yapımı, Erdemli'nin MHP'li Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun ismini baş harflerinden alan MKT Tarım Ürünleri Soğuk Hava Deposu tesisi kesimine geldiği sırada yapımı bir süre durdu.

3 ŞERİTLİ İKEN 2 ŞERİDE DÜŞÜRÜLDÜ

Resmi kayıtlarda MHP'li Başkan Mükerrem Tollu'nun eşi Fatma Tollu'nun üzerinde ruhsatlı olan 10 bin metreküp limon depolama kapasitesine sahip soğuk hava tesisi, yolun yapılacağı güzergâhın içinde kaldı.

İddialara göre siyasi gücünü ve nüfuzunu kullanan MHP'li Başkan’ın girişimleri sonucu planda dik olarak çıkması gereken 3 iniş, 3 çıkış şeritli Erdemli-Ayrancı yolu, tesisin kurtarılması için Mustafa Ersen'in arsasına kaydırıldı.

Proje değişikliği ile yol, tesis önünde hem çıkış hem de inişte 2 şeride düşürülerek tehlikeli virajlı hale getirildi.

ŞİKAYETLERİNDEN SONUÇ ALAMADI

Bölgede oto tamir ve elektrikçi işyeri bulunan Mustafa Ersen, ani plan değişikliği ile arsasına kaydırılan Erdemli-Aslanlı yolu nedeniyle şaşkına döndü.

Yapılan işlemin hukuksuz ve haksız olduğunu dile getiren Mustafa Ersen, bunun üzerine başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başta olmak üzere bir çok kuruma şikayet dilekçesi verdi. Ancak verdiği şikayet dilekçelerinden hiçbir sonuç alamadı.

“BAŞKAN SİYASİ NÜFUZUNU KULLANDI”

Yolun arsasına kaydırılmasıyla büyük zarar ettiğini ve bu konuda açtığı dava bulunduğunu belirten Mustafa Ersen şunları söyledi:

-Yol yapımı Erdemil'den yukarıya doğru bizim bulunduğumuz alana gelince bir süre durdu. Yolun dik olarak tesisin bir bölümünü içine alacak şekildi gitmesi gerekirken, bir anda proje değiştirilerek bizim arsaya doğru girdi.

-Yetkililere ‘Yapmayın, etmeyin' dedik ama kimse bizi dinlemedi. Bunun üzerine durumu CİMER ve diğer kurumlara bildirdik. Ancak hiçbir sonuç alamadık. Bu tesisin başkan Mükerrem Tollu'ya ait olduğunu duyuyoruz.

-3 şeritli yol, tesisi kurtarılsın diye hem aşağıdan çıkarken, hem de inişte 2 şeride düşürülerek daraltılıp tehlikeli bir viraja dönüştürüldü.

-Bu nedenle sürekli kazalar meydana geliyor. Yolun bu hale gelmesinden sonra resmi kayıtlara göre 12 kişinin öldüğünü biliyoruz. Başkan siyasi gücünü ve nüfuzunu kullanarak bu yolun planını değiştirdi.