Mersin’de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Mersin’de polisin yaptığı operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 zanlı yakalandı. Zanlıların kiraladıkları araçta yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de alınan bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, durdurdukları kiralık araçta yaptığı aramada çok sayıda tabanca ve suç unsuru malzeme ele geçirdi. Yakalanan 3 kişi ile ilgili işlemler devam ediyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube(KOM) ekipleri, silah ticareti yapan şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen 3 şahsın, kiraladıkları özel araç ile yüklü miktarda silah getireceklerine yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı.

Plakası tespit edilerek emniyet sistemleri ve drone destekli takibi yapılan araç otoban uygulama noktasına gelişiyle birlikte durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 39 tabanca, 1 susturucu, 1çelik yelek, 2 tüfek, tabanca ve tüfeklere ait şarjörler ve çok sayıda fişek, 120 Adet Extasy olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap, 10,7 gram kokain, 20 bin TL nakit para ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.