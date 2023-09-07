Mersin’de tefeci operasyonu: 14 gözaltı

Mersin'de vatandaşlara tefecilik yöntemiyle yüksek faizle para vererek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Kimliği belirlenen 1 kişi aranıyor.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin ve Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 kişiden oluşan suç örgütünü belirledi.

DARA DÜŞEN VATANDAŞ BOŞ SENETLERE İMZA ATMIŞ

Bir süre devam eden teknik takip sonucunda suç örgütü mensuplarının ekonomik krize düşen vatandaşlara yüksek faizle borç para verdiği, verdiği para karşılığında boş senetlere imza attırdığı ve daha sonra senedi kendi kafalarına göre doldurup, anapara sabit kalmak suretiyle düzenli olarak faizini müştekilerden temin ettikleri, sonrasında ise senetler hakkında icra takibi başlatıp müştekilerin taşınmazlarını üzerlerine geçirdikleri belirlendi.

DAMDA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekât ve drone desteğiyle 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapılar koç başlarıyla kırılarak girilen adreslerde, C.K. , C.K., H.K., Ö.G., D.G., Y.K., A.Ç., İ.F., E.F., A.E., M.C., U.Y.C., M.B ve H.Ç. yakalandı. M.A ise aranıyor.

Bu arada yakalanacağını anlayan iki zanlı kaçtıkları damda kıskıvrak yakalanırken, o anlar drone kamerası tarafından görüntülendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan M.A isimli şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor.