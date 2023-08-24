Merve pisi pisine öldü

Denizli’de iki kuzen kız meselesi yüzünden kavga etti. Yusuf Söylemez’den kaçan Hasan Söylemez yakındaki bir markete girerek kasiyer Merve Acar’ın arkasına saklandı. Elindeki pompalı tüfekle kuzenine ateş eden Yusuf Söylemez, Merve Acar’ın öldürdü. Bugün adliyeye çıkarılan sanık; “İstemeden oldu” dedi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ne bağlı Kayhan Mahallesi'nde kız meselesi yüzünden tartışan amca çocukları Hasan Söylemez (25) ve Yusuf Söylemez (26) bir parkta buluştu.

Yusuf Söylemez buluşmaya beş arkadaşı ve kız arkadaşı ile birlikte geldi. Burada çıkan tartışmada Hasan Söylemez, Yusuf Söylemez'i bıçakla elinden yaraladı.

MARKETE GİRDİ, KASİYER KIZIN ARKASINA SAKLANDI

Hasan Söylemez daha sonra parkın karşısındaki bir markete sığınarak markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar (28)'ın arkasına saklandı. Pompalı tüfekle markete giren Yusuf Söylemez, Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti.

Saçmalar hem kasiyere hem de arkasında saklanan Hasan Söylemez’e isabet etti. Ağır yaralanan kasiyer Merve Acar ve Hasan Söylemez kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Merve Acar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ASIL HEDEFİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırganın hedefindeki Hasan Söylemez'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

“İSTEMEDEN OLDU”

Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi bugün adli makamlara çıkardı. Adliye binasına girişte gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Yusuf Söylemez; “İstemeden oldu, pişmanım” dedi.

Söylemez ile birlikte Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B., Tolga G. ve Buse K.’de savcılıkta ifade verdi.

ÇEYİZ PARASI BİRİKTİRMEK İÇİN MARKETTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Hayatını kaybeden Merve Acar'ın çeyiz parası biriktirmek için eniştesi Mehmet Çakar’ın sahibi olduğu markette çalıştığı öğrenildi.