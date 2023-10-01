Metaverse adı altında sanal bahis oynatanlara operasyon

Diyarbakır'da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye sırasında, 'Metaverse Bahis' adı altında faaliyet gösteren ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Reset' adı verilen bir operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişileri belirleyerek ‘Metaverse Bahis’ adı altında kurulan sanal ağı izlemeye aldı. İki aylık bir takibin ardından, örgüt lideri dahil 12 şüpheli tespit edildi ve şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon sırasında çok sayıda cep telefonu, sim kartı ve hard disk ele geçirildi.

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Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında toplamda 2 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi. Bu illegal bahis yapılanmanın Diyarbakır merkezli olduğu ve İstanbul dahil birçok ilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin iş yerini internet kafe gibi gösterdikleri, kapıları sürekli kilitledikleri ve içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldıkları, camları siyah filmle kapladıkları da tespit edildi. Bu operasyon, ‘Suçla Sinerjik Mücadelesi Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen üçüncü ‘siber operasyon’ olarak kayıtlara geçti.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca kent genelinde 65 ekip ve 190 personelin katılımıyla 25 internet kafe ve iş yerine yönelik denetimler yapıldı ve bu denetimler sırasında 360 şüphelinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. (DHA)

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