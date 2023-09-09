Meteoroloji 4 il için uyardı

Deprem bölgesindeki dört şehirde sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Mersin'in doğu kıyıları, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu gece saatlerinden itibaren, yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar Mersin'in doğu kıyıları, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”