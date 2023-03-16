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Meteoroloji deprem bölgesini hafta sonu için uyardı

Meteoroloji'nin uyarısına göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde, hafta sonunda kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji deprem bölgesini hafta sonu için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.

Taşkın, sel ve su baskınına karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının, Genel Müdürlüğün tahmin ve uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı. (AA)

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