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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne 78 sözleşmeli personel alınacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra hizmet birimlerine 78 sözleşmeli personelin alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma: 02:08 - 10 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne 78 sözleşmeli personel alınacak

İlana göre, alımlar yazılı ve sözlü yapılmaksızın 2022-KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

Buna göre, farklı illerde görevlendirilmek üzere 4 mühendis, bir büro personeli, 61 destek personeli (59 temizlik görevlisi, 2 şoför) ve 12 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 78 sözleşmeli personelin alımı yapılacak. (AA)

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