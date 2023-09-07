Meteoroloji güncel hava durumu tahminlerini açıkladı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumun tahminlerini açıkladı. Buna göre, Batı Anadolu'daki bazı şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Batı Anadolu’daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir’in güneydoğusu, Manisa’nın doğusu, Bursa’nın güneyi, Afyonkarahisar’ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

HALKA UYARI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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