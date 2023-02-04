Meteoroloji saat verdi! Birçok ile kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Marmara ve Ege'de yarın fırtına, İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Antalya, Isparta, Konya, Mersin ve Adana'da kar yağışı bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgar, sabah saatlerinden sonra Marmara ve Ege’nin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (saatte 60-80 kilometre), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.

ÇOK KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Sabah saatlerinden itibaren İzmir’in iç ve yüksek kesimleri, Manisa’nın yüksekleri ile öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Denizli çevrelerinde kuvvetli kar yağışı görülecek.

SAAT VERİLDİ

Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın yüksekleri ve Isparta ile akşam saatlerine doğru Konya’da kuvvetli, Antalya’nın doğusunun yüksek kesimleri, Isparta’nın doğusu ile Konya’nın güney ve batı ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı etkili olacak.

Mersin ve Adana’nın yüksek kesimlerinde de kuvvetli olması beklenen kar yağışı pazartesi günü Adana’nın yükseklerinde etkisini daha da artırıp yer yer yoğun şekilde etkisini gösterecek.

3 GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteorolojinin yayımladığı güncel haritaya göre, Pazar günü başlayacak olan kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Kar yağışının 3 gün boyunca yoğun bir şekilde süreceği belirtiliyor.

İSTANBUL’A UYARI

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan da İstanbul için kritik bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

*Meteorolojik verilere göre pazar günü İstanbul’da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası’nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım.

*İstanbul’umuzda beklenen olumsuz hava koşullarına yönelik Karla Mücadele Değerlendirme Toplantımızı yaptık. Hemşehrilerimizi meteorolojik gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz.

*Yarın için önemli bir uyarım da özellikle motosiklet sürücülerimiz ve motokuryelerimize Kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli olalım can güvenliğimiz taşıdığınız ürünlerden de, zamanla yarıştan da çok daha kıymetli.

İlginizi Çekebilir 16 ilde kar etkili oldu! Yollar kapandı, araçlar yollarda kaldı

İlginizi Çekebilir THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti