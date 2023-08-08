Meteoroloji uyardı, denize girmek 2 gün yasaklandı

Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy'de bugün ve yarın olmak üzere 2 gün denize girmek yasaklandı. Öte yandan İstanbul Silivri ve Düzce'de de yasak kararı alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Uyarının ardından Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu, aldığı kararla bugün ve yarın ilçede denize girilmesini yasakladı.

KAYMAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da fırtına uyarısı yaptığı belirtilerek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 8-9 Ağustos 2023 tarihlerinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verildi” denildi.

DÜZCE’DE DE YASAK KARARI ALINDI

Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı olan sahil kenti Akçakoca’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle yarın ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz denildi.

İSTANBUL İÇİN DE YASAK KARARI

Silivri İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “8 Ağustos ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır” denildi.

Silivri Merkez Plajında uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sakarya'da 2 gün boyunca denize girmeyin uyarısı

İlginizi Çekebilir Büyükçekmece'de denize giren 58 yaşındaki adam boğuldu