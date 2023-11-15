Meteoroloji uyardı: Hafta sonu kış geliyor!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarın yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak ancak cuma günü ara verecek. Cumartesi günü gelecek yeni yağışlı hava dalgasıyla birlikte pazar günü hava sıcaklıkları 10 derece dolaylarında düşüş yaşayacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre Türkiye genelinde yarın sağanak yağış görülecek. Marmara Bölgesi’nde ve Karadeniz Bölgesi’nin batısında yağışlar kuvvetlenecek. Cuma günü yağışlar büyük ölçüde etkisini yitirecek ancak cumartesi günü yeni yağışlı ve serin hava dalgası gelecek.

CUMARTESİ GECESİ 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre cumartesi günü sağanak yağış yurdun özellikle batı ve iç kesimlerinde etkili olacak. Yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında büyük düşüş yaşanacak. Cumartesi günü İstanbul’da 19 derece dolaylarında seyredecek olan sıcaklıklar pazar günü 9 dereceye düşecek. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur görülecek.

Pazartesi günü yağışların etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklıkları yeniden birkaç derece yükselecek. Hava durumu adeta 2 günlük kış fragmanı izletecek.

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