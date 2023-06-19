Meteoroloji uyardı: Haftanın ilk 3 gününe dikkat!

Yeni hafta başlarken Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Tahminlere göre yurdun önemli kısmında kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Yağışlar hafta ortasına kadar gücünü kaybetmeyecek.

Sozcu.com.tr

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Yaz yağışları yurtta etkili olmaya başladı, yağışlar kuvvetini artırdığı noktalarda hayatı zorlaştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yeni haftada yurdun çok büyük kısmında kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışlar sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kendini göstermeyecek, bölgede sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Yağışın etkilediği bölgelerde ise hava sıcaklıkları 25 derece dolaylarında olacak.

BAZI BÖLGELERDE KUVVETİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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