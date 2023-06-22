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Meteoroloji uyardı kuvvetli geliyor: Sel, heyelan, yıldırım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize geneli ve Artvin kıyıları için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Olumsuzluklara karşı vatandaşlar ikaz edildi.

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Meteoroloji uyardı kuvvetli geliyor: Sel, heyelan, yıldırım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize geneli ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli, Rize’nin batı ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Heyelan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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